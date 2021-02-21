МИД Австрии призвал ЕС к сдержанности в санкциях против России

Евросоюз не должен «рубить сук, на котором ЕС сам сидит», когда будет обсуждать санкций против России. С таким призывом выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщила газета Welt am Sonntag.

Решения нужно принимать взвешенно. По его словам, Австрия поддерживает ограничения, но все же стоит обойтись без чрезмерной реакции. Санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической».

Брюсселю необходимо продолжать вести диалог с Россией.

«Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», — пояснил Шалленберг.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят 22 февраля возможное введение санкций. Дипломаты намерены попросить Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым запретят въезд и заморозят активы. На предстоящей встрече участники в первую очередь обсудят возможные санкции против строительства «Северного потока — 2». Австрия и Германия, энергетические компании которых сотрудничают с «Газпромом» в этом проекте, выступают против таких мер в отношении трубопровода.

Госдеп США передал в Конгресс список для возможных санкций по «Северному потоку — 2». В нем упомянуты российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус». Ограничения против них введены администрацией Дональда Трампа 19 января 2021 года, за день до окончания его президентских полномочий.