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    21 февраля 2021, 14:03

    МИД Австрии призвал ЕС к сдержанности в санкциях против России

    Алена Макаренко

    Евросоюз не должен «рубить сук, на котором ЕС сам сидит», когда будет обсуждать санкций против России. С таким призывом выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, сообщила газета Welt am Sonntag.

    МИД Австрии призвал ЕС к сдержанности в санкциях против России

    Решения нужно принимать взвешенно. По его словам, Австрия поддерживает ограничения, но все же стоит обойтись без чрезмерной реакции. Санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической».

    Брюсселю необходимо продолжать вести диалог с Россией.

    «Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», — пояснил Шалленберг.

    Главы МИД стран Евросоюза обсудят 22 февраля возможное введение санкций. Дипломаты намерены попросить Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым запретят въезд и заморозят активы. На предстоящей встрече участники в первую очередь обсудят возможные санкции против строительства «Северного потока — 2». Австрия и Германия, энергетические компании которых сотрудничают с «Газпромом» в этом проекте, выступают против таких мер в отношении трубопровода.

    Госдеп США передал в Конгресс список для возможных санкций по «Северному потоку — 2». В нем упомянуты российское судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус». Ограничения против них введены администрацией Дональда Трампа 19 января 2021 года, за день до окончания его президентских полномочий.