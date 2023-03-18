Мир 18 марта 2023, 22:23 МИД Армении заявил о подготовке Азербайджаном новой агрессии против Еревана МИД Армении: Баку готовится к новой агрессии против Еревана РИА «Новости»

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МИД Армении распространил заявление, согласно которому Азербайджан готовит новую агрессию протию Еревана и геноцид против армян в Карабахе. Оценка действий соседней страны опубликована на официальном сайте армянского внешнеполитического ведомства.

«Оценка МИД Армении однозначна. <…> Своими агрессивными словами и действиями Азербайджан готовится к геноциду в отношении армян Нагорного Карабаха и новой агрессии против Армении», — говорится в сообщении МИД.

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Поводом для такого сообщения стало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в селе Талыш Карабаха, которое армянское население покинуло в результате 44-дневного конфликта. Алиев заявил, что «мирного соглашения не будет».

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В связи с этим армянское министерство иностранных дел отметило, что Азербайджан открыто «реализует программы переселения», пытаясь ликвидировать «армянский след» с перешедших под его контроль территорий Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является гарантом безопасности Карабаха. Он напомнил о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.