18 марта 2023, 22:23
МИД Армении заявил о подготовке Азербайджаном новой агрессии против Еревана
МИД Армении: Баку готовится к новой агрессии против Еревана
МИД Армении распространил заявление, согласно которому Азербайджан готовит новую агрессию протию Еревана и геноцид против армян в Карабахе. Оценка действий соседней страны опубликована на официальном сайте армянского внешнеполитического ведомства.
«Оценка МИД Армении однозначна. <…> Своими агрессивными словами и действиями Азербайджан готовится к геноциду в отношении армян Нагорного Карабаха и новой агрессии против Армении», — говорится в сообщении МИД.
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Поводом для такого сообщения стало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в селе Талыш Карабаха, которое армянское население покинуло в результате 44-дневного конфликта. Алиев заявил, что «мирного соглашения не будет».
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В связи с этим армянское министерство иностранных дел отметило, что Азербайджан открыто «реализует программы переселения», пытаясь ликвидировать «армянский след» с перешедших под его контроль территорий Карабаха.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является гарантом безопасности Карабаха. Он напомнил о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.
Армения
Конфликт Азербайджана и Армении
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