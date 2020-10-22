МИД Армении назвал единственное решение проблемы Нагорного Карабаха

Так ведомство отреагировало на обвинение Азербайджана в развязывании войны в регионе.

«МИД Азербайджана выступил с манипулятивным заявлением, в котором делается попытка преподнести позицию отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта Азербайджана и Турции, как подход армянской стороны», — сказано в пресс-релизе.

Ведомство отметило, что Армения поддерживает выполнение договоренностей о прекращении огня, которые были достигнуты 10 и 17 октября. МИД также призвал «Азербайджан, и его спонсора Турцию» следовать этим соглашениям.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что то, что приемлемо для Еревана, неприемлемо для Баку, и говорить о дипломатическом решении конфликта в Карабахе «бессмысленно, как минимум на данном этапе».

В ответ помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что его страна поддерживает переговоры по урегулированию ситуации. В пресс-службе президента Турции назвали слова Пашиняна иллюстрацией того, кто в действительности хочет войны.