МИД Армении анонсировал заседание ОБСЕ по конфликту с Азербайджаном | 360°

Все новости

Мир

13 сентября 2022, 16:09

Шольц заявил о гордости из-за возможности отказаться от российского газа

Общество

13 сентября 2022, 16:01

«Вкусно — и точка» добавит в ассортимент напиток «Добрый cola»

Реклама

Общество

13 сентября 2022, 15:54

ОПЕК указала на рост добычи жидких углеводородов Россией

Технологии

13 сентября 2022, 15:51

Мишустин призвал ориентировать импортозамещающий софт на экспорт

Подмосковье

13 сентября 2022, 15:44

Подмосковных фермеров пригласили на бесплатный курс повышения квалификации

Мир

13 сентября 2022, 15:44

Украина предложит включить в свои гарантии безопасности конфискацию активов России

Криминал

13 сентября 2022, 15:33

Обвиняемым в убийстве бизнесмена Калмановича вынесли приговор

Происшествия

13 сентября 2022, 15:31

После отравления спортсменов на сборах в Подмосковье начали проверку

Здоровье

13 сентября 2022, 15:29

Фейк: в общественном транспорте Забайкальского края вернули масочный режим

Мир

13 сентября 2022, 14:55

МИД Армении анонсировал заседание ОБСЕ по конфликту с Азербайджаном

Армения инициировала заседание ОБСЕ из-за конфликта на границе с Азербайджаном

Читать 360tv в

Вечером 13 сентября пройдет заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его инициировала Армения из-за конфликта на границе с Азербайджаном, сообщили «Известия».

«По инициативе Армении сегодня, в 19:00 (18:00 по московскому времени), состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ», — объявил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.

Реклама

Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстрелах ночью 13 сентября в направлении городов Сотк, Горис и Джермук. Погибли 49 человек.

Реклама

МИД Азербайджана отверг обвинения и заявил, что это армянские военные обстреляли его позиции. Страны договорились о перемирии с 09:00, почти сразу его нарушили, но потом прекратили огонь.

Власти Армении обратились за помощью в ОДКБ, Совбез ООН и к российской стороне, которая в течение нескольких лет участвовала в деэскалации конфликта. МИД России призвал решить проблему политико-дипломатическим путем.

Армения

ОБСЕ

Конфликт Азербайджана и Армении

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама