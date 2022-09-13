МИД Армении анонсировал заседание ОБСЕ по конфликту с Азербайджаном | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber МИД Армении анонсировал заседание ОБСЕ по конфликту с Азербайджаном Армения инициировала заседание ОБСЕ из-за конфликта на границе с Азербайджаном РИА "Новости"

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Вечером 13 сентября пройдет заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его инициировала Армения из-за конфликта на границе с Азербайджаном, сообщили «Известия».

«По инициативе Армении сегодня, в 19:00 (18:00 по московскому времени), состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ», — объявил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.

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Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстрелах ночью 13 сентября в направлении городов Сотк, Горис и Джермук. Погибли 49 человек.

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МИД Азербайджана отверг обвинения и заявил, что это армянские военные обстреляли его позиции. Страны договорились о перемирии с 09:00, почти сразу его нарушили, но потом прекратили огонь.

Власти Армении обратились за помощью в ОДКБ, Совбез ООН и к российской стороне, которая в течение нескольких лет участвовала в деэскалации конфликта. МИД России призвал решить проблему политико-дипломатическим путем.

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