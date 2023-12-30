Мир 30 декабря 2023, 08:06 МИД Аргентины признал идеологическую причину отказа страны от присоединения к БРИКС Глава МИД Аргентины Мондино назвала идеологическим отказ от вступления в БРИКС РИА «Новости»

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Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС по идеологическим и практическим причинам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщил телеканал La Nación.

Она признала, что государство столкнулось с множеством экономических проблем. По ее словам, БРИКС занимается торговлей между странами, но Аргентина сомневается в необходимости вступать в организацию.

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«Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» — добавила глава МИД.

Министр обратила внимание, что Аргентина планирует активно строить отношения с «либеральными демократиями», в том числе с такими странами как США, Израиль, Канада и Новая Зеландия.

Ранее президент Хавьер Милей назвал вступление страны в БРИКС неуместным и официально отказался от присоединения к организации. Аргентинский лидер направил письма лидерам России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, в которых написал об отказе от вхождения в объединение.