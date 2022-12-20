Мир 20 декабря 2022, 18:46 МИД анонсировал очные переговоры по зерновой сделке с ООН Замглавы МИД Вершинин: очные переговоры по зерновой сделке с ООН наметили на январь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры по зерновой сделке с представителями ООН в очном формате пройдут в январе. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщил ТАСС.

«В очном формате будет [встреча], скорее всего, в январе», — сказал замглавы МИД.

Реклама

Он напомнил, что на среду, 21 декабря, намечена видеоконференция, позже диалог продолжится в очном формате. В переговорах примут участие генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Реклама

По словам Сергея Вершинина, Россия намерена подталкивать представителей ООН к энергичной работе по вопросам зерновой сделки.

В понедельник, 19 декабря, ООН заявила, что пшеницу по зерновой сделке отправили в развивающиеся страны. Министерство обороны Турции ранее сообщило, что из портов Украины по морскому коридору вывезли свыше 14 миллионов тонн сельхозпродукции.