Мир 09 марта 2024, 16:53 МИД Абхазии обвинил Германию в политике агрессивной изоляции страны Unsplash

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Германия и другие европейские страны проводят политику агрессивной изоляции Республики Абхазия. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Дипломаты напомнили, что МИД Германии обновил информацию на своем сайте в разделе «терроризм» и добавил рекомендацию не посещать «оккупированную Абхазию». Дезинформацию также распространяют такие западные организации как SAID, UNDP и фонд Бергхофа, предупредили в абхазском ведомстве.

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«Нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас», — указали в пресс-службе.

Ранее политолог Иван Мезюхо допустил возможность присоединения Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. Он отметил, что это благоприятно скажется на экономике республики и не повлияет на ее суверенитет.