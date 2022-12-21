Мир 21 декабря 2022, 01:15 Microsoft захотела купить Netflix за $190 млрд Reuters: Microsoft захотела купить Netflix за $190 млрд в 2023 году Unsplash

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Корпорация Microsoft планирует приобрести видеосервис Netflix за 190 миллиардов долларов. О возможной будущей сделке написало агентство Reuters.

По информации журналистов, покупка может произойти в 2023 году. Стоимость видеосервиса оценили в 190 миллиардов долларов. Такую сумму придется заплатить Microsoft с учетом выплат всех комиссий и бонусов.

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«Две компании уже тесно связаны. Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнера для нового сервиса подписки с поддержкой рекламы. Президент Microsoft Брэд Смит также входит в совет директоров Netflix», — отметили авторы статьи.

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Они уточнили, что часть обоснования сделки заключается в желании корпорации внедрить услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах. У Netflix большие планы на игры. В 2022 году компания приобрела разработчика Spry Fox. Как заявили в публикации, слияние с империей Microsoft усилило бы эти амбиции. Рыночная стоимость корпорации в 13 раз выше, чем у Netflix, поэтому она легко может позволить себе купить видеосервис.