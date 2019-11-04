Microsoft увеличила продажи после перехода на четырехдневку

Работа четыре дня в неделю вместо пяти привела к росту продаж и экономии электроэнергии в Microsoft. Эксперимент проводило японское подразделение, сотрудники которого работали по сокращенному графику в августе.

Как сообщил сайт CNBC со ссылкой на заявление японского филиала Microsoft эксперимент проходил в рамках программы Work Life Choice Challenge 2019 Summer. В нем приняли участие 2300 сотрудников японского подразделения. Они работали четыре дня в неделю, при этом сохранив прежнюю зарплату и тот же полагающийся им отпуск.

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Среди основных итогов эксперимента оказался рост продаж в расчетах на одного работника. Этот показатель вырос на 39,99% по сравнению с августом 2018 года.

В компании заметили, что работающие четыре дня в неделю сотрудники реже брали отгулы. Из позитивных изменений также отметили переход к обсуждениям в онлайн, сокращении на 23% потребления электроэнергии, на 58% — расхода бумаги.

92,1% участников эксперимента заявили, что им понравилась четырехдневная рабочая неделя. Из минусов они назвали то, что им было сложно отдыхать в пятницу, зная, что другие работают.