Microsoft сообщила об атаке иранских хакеров на аккаунты политиков США

Участившиеся утечки личных данных объяснили их ценностью Подробнее

По данным компании, в течении 30 дней в августе и сентябре группировка хакеров применила 2,7 тысячи попыток получить личные записи клиентов компании, а именно адреса электронной почты, а после атака пошла на 241 учетную запись.

Все эти аккаунты связаны с проведением будущей президентской кампанией в США. Кроме того, под удар попали адреса международных журналистов и иранцев, проживающих за пределами страны.

В результате злоумышленникам удалось взломать четыре аккаунта. Они не связаны со штабом кандидата в президенты или государственным служащим.

Действия хакеров технической сложностью не отличались, но они пытались получить большие объемы личной информации. Это говорит о том, что они продолжат свои попытки, нарастив свои силы. При этом они показали умение находить личную информацию о людях, которые их интересуют.