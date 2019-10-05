  • Microsoft сообщила об атаке иранских хакеров на аккаунты политиков США

    05 октября 2019, 00:35

    Анатолий Минкин

    Группа связанных с правительством Ирана хакеров пыталась взломать адреса электронной почты и аккаунты одного из участников будущей президентской кампании в США. Об этом говорится в заявлении компании Microsoft.
    Microsoft сообщила об атаке иранских хакеров на аккаунты политиков США

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    По данным компании, в течении 30 дней в августе и сентябре группировка хакеров применила 2,7 тысячи попыток получить личные записи клиентов компании, а именно адреса электронной почты, а после атака пошла на 241 учетную запись.

    Все эти аккаунты связаны с проведением будущей президентской кампанией в США. Кроме того, под удар попали адреса международных журналистов и иранцев, проживающих за пределами страны.

    В результате злоумышленникам удалось взломать четыре аккаунта. Они не связаны со штабом кандидата в президенты или государственным служащим.

    Действия хакеров технической сложностью не отличались, но они пытались получить большие объемы личной информации. Это говорит о том, что они продолжат свои попытки, нарастив свои силы. При этом они показали умение находить личную информацию о людях, которые их интересуют.