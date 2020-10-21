Microsoft почти уничтожила сеть ботов TrickBot. Она могла помешать выборам президента США

Американская корпорация Microsoft сообщила, что за неделю парализовала более 90% оборудования операторов сети ботов TrickBot. Считается, что она потенциально могла сорвать в Соединенных Штатах проведение президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

Об этом агентству Reuters сообщил один из вице-президентов Microsoft Том Берт.

«Мы вывели из строя большую часть их инфраструктуры. Их способность находить цели и заражать их значительно снижена», — добавил Берт.

Он признался, что не располагает доказательствами связи TrickBot с иностранными государствами, но настаивал на тесном сотрудничестве сети с «телекоммуникационными операторами по всему миру».

Профессионалы в области кибербезопасности утверждают, что связанные с Trickbot злоумышленники уже заразили более миллиона персональных компьютеров. В том числе, в местных органах власти. Через них преступники могли незаконно получать доступ к спискам избирателей или отчетам о голосовании, а также блокировать доступ к ним чиновников. Утверждается также, что сетью руководят «русскоговорящие преступники».

«Операции по подрыву работы против инфраструктуры Trickbot в настоящее время носят глобальный характер и имеют успех. Тем не менее, небольшое количество работающих диспетчеров в Бразилии, Колумбии, Индонезии и Кыргызстане все еще активны», — заявил агентству генеральный директор Intel 471 Марк Арена.

Посольство РФ в Соединенных Штатах назвало «охотой на ведьм» заявления американского Минюста, обвинившего шестерых россиян в кибератаках на Францию, Украину и Южную Корею.