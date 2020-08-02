Компания Microsoft на время приостановила переговоры с представителями ByteDance, которая владеет TikTok. Это связано с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной блокировке приложения на территории страны.

Американская компания планировала приобрести долю подразделения популярной китайской соцсети, однако пока представители корпорации ждут, когда Белый дом озвучит свою окончательную позицию по TikTok, передает Wall Street Journal со ссылкой на свой источник. Переговоры могут быть возобновлены.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство может внести приложение TikTok в черный список и полностью запретить на территории страны. По некоторой информации, компания ByteDance собирает данные пользователей с помощью социальной сети и отправляет их китайским спецслужбам. Кроме того, ранее Трамп говорил, что запрет TikTok может стать местью Пекину за распространение коронавируса, который якобы создали в Китае.

Также за запрет популярной соцсети выступали конгрессмены США, но, по их мнению, он должен касаться не всех жителей страны, а только сотрудников госорганов.