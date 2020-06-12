Microsoft не продаст полиции США технологию распознавания лиц

Он подчеркнул, что отказ будет действовать, пока в США не разработают законодательство, регулирующее использование полицией этой системы.

Ранее компания Amazon также отказалась предоставить силовым ведомствам технологии распознавания лиц. В Amazon отметили, что год не позволят полиции использовать разработанное ею приложение Rekognition, которое ранее неоднократно критиковали за недостаточную точность распознавания лиц темнокожих.

В компании потребовали от правительства более строгих правил, контролирующих этическое использование этой разработки. Также на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда IBM прекратила предоставлять свое программное обеспечение распознавания лиц.