Военные США дадут Microsoft 10 млрд долларов

10 миллиардов долларов — сумма внушительная, соразмерная 639,5 миллиарда рублей. На военных хотели поработать не только Microsoft и Amazon. На контракт претендовали IBM и Oracle. А вот Google еще в прошлом году отказалась от тендера и даже решила не продлевать договор на беспилотники. Причиной стала этика — компания не хотела, чтобы ее искусственный интеллект использовали на войне.

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Впрочем, и Amazon без работы не останется. Команда Джеффа Безоса сейчас поставляет оборудование ЦРУ и другим американским ведомствам.

Microsoft же поставляют службам иммиграционного и таможенного контроля США программы, которые используют для борьбы с нелегалами. Из-за этого возле магазина компании на Манхэттене проходили протесты. Люди заблокировали движение и устроили акцию, которая обернулась задержанием 76 человек. Это активисты, выступающие против лагерей с мигрантами.