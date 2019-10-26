  • Военные США дадут Microsoft 10 млрд долларов

    26 октября 2019, 10:54

    Дарья Сидорова

    Компания Microsoft будет работать на Пентагон. Детищу Билла Гейтса удалось получить военный контракт на 10 миллиардов долларов, на который заглядывалась компания Amazon. Теперь Microsoft разработает облачную инфраструктуру, где американские военные будут хранить данные. Об этом Пентагон сообщил в пресс-релизе, который процитировало РИА «Новости».

    10 миллиардов долларов — сумма внушительная, соразмерная 639,5 миллиарда рублей. На военных хотели поработать не только Microsoft и Amazon. На контракт претендовали IBM и Oracle. А вот Google еще в прошлом году отказалась от тендера и даже решила не продлевать договор на беспилотники. Причиной стала этика — компания не хотела, чтобы ее искусственный интеллект использовали на войне.

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    Впрочем, и Amazon без работы не останется. Команда Джеффа Безоса сейчас поставляет оборудование ЦРУ и другим американским ведомствам.

    Microsoft же поставляют службам иммиграционного и таможенного контроля США программы, которые используют для борьбы с нелегалами. Из-за этого возле магазина компании на Манхэттене проходили протесты. Люди заблокировали движение и устроили акцию, которая обернулась задержанием 76 человек. Это активисты, выступающие против лагерей с мигрантами.