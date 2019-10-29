Microsoft: хакеры Fancy Bear атаковали антидопинговые и спортивные организации

Корпорация Microsoft сообщила об кибератаках хакеров из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) на антидопинговые и спортивные организации по всему миру.

«По меньшей мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали мишенью этих атак, которые начались 16 сентября, как раз перед новостями о новых возможных действиях, предпринимаемых Всемирным антидопинговым агентством», — приводит РИА «Новости» фрагмент сообщения корпорации. Отмечается также, что «некоторые из этих нападений были успешными, но большинство — нет».

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Как добавляют специалисты компании, этот случай уже не первый, когда Strontium атаковал такие организации. Группа ранее уже публиковала электронные письма и медицинские записи, которые были получены от спортивных организаций и антидопинговых чиновников в 2016 и 2018 годах.

В сообщении компании сказано, что методы, применявшиеся в ходе последних атак, аналогичны тем, которые «обычно используются Strontium для нанесения ударов» по военным ресурсам и ресурсам правительств, аналитическим центрам, правозащитным организациям, юридическим и финансовым фирмам, а также университетам по всему миру.

Методы хакеров, как отмечается, включают в себя распыление паролей, фишинг, использование подключенных к интернету устройств, а также использование как открытых, так и пользовательских вредоносных программ.

Ранее СМИ и американские власти связывали хакеров из Strontium (Fancy Bear/APT28) с российскими властями. В этом сообщении Microsoft такие упоминания отсутствуют.