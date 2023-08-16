Мир 16 августа 2023, 03:11 MI6 собралась отправить в Африку отряд украинских боевиков — СМИ ТАСС: MI6 отправит в Африку отряд украинских боевиков РИА «Новости»

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Украинский диверсионно-карательный отряд собрались отправить в Африку. Боевиков готовила британская разведслужба MI6. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британская спецслужба МИ-6 сформировала и подготовила к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований», — указали в сообщении.

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По словам источника, в июле украинские власти поручили СБУ, ГУР и Минобороны помочь представителям MI6 и Специальной авиадесантной службы (SAS) британских ВС отобрать 100 боевиков из состава украинских войск. Указание поступило по просьбе Лондона.

Главной задачей украинского подразделения в MI6 обозначили проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидацию лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

По словам собеседника агентства, украинский диверсионно-карательный отряд планируют отправить в Африку во второй половине августа на зафрахтованном гражданском судне из порта Измаил в город Омдурман.

Ранее депутат французского парламента Фредерик Матьте заявил, что возвращение воевавших на Украине наемников-радикалов серьезно грозит внутренней безопасности Франции.