Появились фото с места крушения российского Ми-24 в Армении

На опубликованных кадрах видно, что от удара об землю вертолет развалился, а после загорелся.

В Министерстве обороны России сообщили, что вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной баз по территории Армении. Летательный аппарат сбили из переносного зенитного ракетного комплекса.

Погибли два члена экипажа. Третьего срочно госпитализировали на аэродром базирования с травмами различной степени тяжести. В военном ведомстве отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий.

Министерство обороны Армении заявило, что готово оказать любую помощь для выяснения обстоятельств происшествия.

МИД Азербайджана заявил, что вертолет сбили по ошибке. Там уточнили, что все происходило ночью, а российских вертолетов ранее там не наблюдали. При этом экипаж подлетел очень близко к армяно-азербайджанской границе.

Баку принес официальные извинения России и подчеркнул, что сам инцидент не был направлен против Москвы. МИД выразил соболезнования семьям погибшего экипажа и подчеркнул, что готов выплатить компенсацию.

Новый виток вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе начался с того, что военные с двух сторон обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Накануне пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что военные Азербайджана уже начали подходить к Степанакерту после боев в городе Шуши. Уже было несколько попыток ввести временное перемирие, но каждый раз участники конфликта нарушали достигнутые договоренности.