Межпарламентская ассамблея православия пройдет в Сирии

В Афинах прошло заседание секретариата МАП. На нем обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке. Многие депутаты отметили необходимость участия России в мирном урегулировании в конфликта САР. По их мнению, это «фактор спасения цивилизации, основанной в том числе и на христианских ценностях, фактор спасения христиан, которых больше миллиона покинуло Сирию».

«Отмечалась важность продолжения поддержки усилий России по возвращению беженцев, сирийцев, христиан в Сирию при создании необходимых условий их безопасности и инфраструктуры, воссоздания гражданского общества», — пояснил Гаврилов.

Президент МАП добавил, что Россия выступила с инициативой провести заседание в Сирии, а участники мероприятия отреагировали положительно.

«Мы предложили, и нас поддержали все участники секретариата, провести одно из мероприятий на территории Сирии, чтобы встретиться с представителями церквей, общественности, власти оценить состояние христианских общин, объем разрушений и то, что уже сейчас сделано, особенно по восстановлению монастыря Святой Феклы в Маалюле с помощью российской стороны», — подчеркнул Сергей Гаврилов.

Заседание МАП запланировано на начало 2020 года.