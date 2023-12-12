Мир 12 декабря 2023, 12:44 Международный валютный фонд допустил завершение конфликта на Украине в 2024 году МВФ заложил в негативный прогноз на 2025 год сворачивание конфликта на Украине Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Международный валютный фонд разработал три сценария развития событий на Украине в ближайшие годы с точки зрения их влияния на экономику. По базовому прогнозу конфликт завершится в 2024 году, негативному — еще через год, сообщил РБК.

За основу базового макроэкономического прогноза взяли завершение боевых действий к концу следующего года. В этом случае ВВП Украины увеличится на 3-4% в 2024 году и на 6,5% в 2025 году. В негативный сценарий включили предположение о том, что конфликт затянется до конца 2025 года. В таком случае ВВП Украины в 2024 году сократится на 5%, через год останется на том же уровне.

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В позитивном сценарии не указали срок завершения спецоперации, но спрогнозировали рост ВВП до 10% в 2025 году. Аналитики МВФ предупредили, что это возможно только в случае миграционного притока и большого объема инвестиций.

По итогам 2022 года ВВП Украины сократился на 40%. Президент России Владимир Путин допустил, что официальные данные занижены, и производство просело еще сильнее.