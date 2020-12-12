Международный суд займется расследованием ситуации на Украине

«По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены», — отметила Бенсуда.

МУС рассмотрит «военные преступления и преступления против человечности» на Украине во время боевых действий и содержания людей под стражей. Также должностные лица уделят внимание ситуации в Крыму. Предварительное изучение данных событий стартовало 24 апреля 2014 года после специального заявления правительства Украины.

В суде не обошли стороной и информацию о «национальных процессуальных действиях», инициированных Россией и связанных с ситуацией на Украине.

Палата предварительного производства МУС получила документы от прокуратуры. Теперь ее представители должны разрешить проведение полноценного расследования или отклонить запрос.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины запустили силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), заявивших о независимости от Киева после смены центральной власти. Украина обвинила РФ в оккупации части территории на юго-востоке страны. Россия отрицает эти претензии.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума на полуострове. В рамках него большинство местных жителей поддержало воссоединение с материком. Украина назвала этот процесс оккупацией.