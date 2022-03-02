Международный союз биатлонистов отстранил россиян от участия в своих соревнованиях

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам участвовать в своих соревнованиях. Заявление об этом появилось на официальном сайте организации.

Помимо россиян, запрет на участие распространился и на белорусскую сборную. Представители Международного союза уточнили, что 17 марта будет поднят вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России в IBU.

Сегодня Союз биатлонистов России сообщил, что российских юниоров отстранили от участия в эстафетных гонках первенства мира по биатлону в США.

Гонки намечены на последний соревновательный день юниорского чемпионата мира по биатлону в Солджер Холлоу в США. «Накануне организаторы соревнований уведомили нашу команду о том, что исполком IBU принял решение отстранить сборную России от дальнейшего участия в мировом первенстве», — сообщили в СБР.

Эстафета 4×7,5 километра среди юниоров стартует в 21:00 2 марта, эстафета 4×6 километров среди юниорок начнется в полночь по московскому времени.

Накануне Международный союз конькобежцев отстранил Россию и Белоруссию от участия в официальных международных соревнованиях. Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) также отстранили сборную России и отечественные клубы от участия во всех турнирах под своей эгидой.