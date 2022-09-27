«Передайте Путину, что мы хотим домой». Донбасс заждался вхождения в состав России | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber «Передайте Путину, что мы хотим домой». Донбасс заждался вхождения в состав России Депутат Хинштейн: не встретил в ДНР ни одного человека против вхождения в состав России РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил в роли международного наблюдателя в ДНР, где проходит референдум о вхождении республики в состав России. Он сказал «360», что не увидел ни одного человека, который был бы против этого.

«Наблюдаем за ходом проведения референдума, за чистотой, прозрачностью. Не встретил пока ни одного человека, кто был бы против объединения с Россией», — сказал он.

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По словам депутата, в предыдущие четыре дня было выездное голосование. Парламентарий объезжал территории, смотрел, как все проходит, разговаривал с людьми.

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«Все поздравляют с праздником, говорят: „Спасибо России. Передайте [президенту РФ Владимиру] Путину, что мы хотим домой“», — добавил Хинштейн.

Голосование на референдуме по вступлению в Россию завершится вечером 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что первые итоги голосования в регионе можно будет подвести уже сегодня.

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