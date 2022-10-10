Международный комитет Красного Креста приостановил работу на Украине | 360°

Мир 10 октября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Международный комитет Красного Креста приостановил работу на Украине Reuters: Международный комитет Красного Креста приостановил работу на Украине РИА Новости

Читать 360tv в

Международный комитет Красного креста решил приостановить деятельность на Украине, сообщил Reuters. Пресс-секретарь организации заявил агентству, что это связано с вопросами безопасности.

«По соображениям безопасности наша команда приостановили работу сегодня», — заявил он в ответ на запрос Reuters.

Реклама

Представитель МККК уточнил, что сегодня утром недалеко от офиса ММКК в Киеве упала ракета. Он не привел данных о том, есть ли пострадавшие среди сотрудников организации, написал «Коммерсант».

Реклама

Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге на территории всей страны. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что несколько взрывов произошло в столице. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, один из них зафиксировали возле здания Службы безопасности Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и Киеве.

«Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — добавил он.

0 0 0 0 0 0