Мир 30 апреля 2023, 04:42 Международный фонд намерен инвестировать в украинский бизнес миллионы долларов Офис Зеленского: Horizont Capital направит украинским бизнесменам 254 миллиона долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Фонд американо-украинской компании Horizont Capital собрал для инвестиций в украинский бизнес 254 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с представителями фонда, уточнило РИА «Новости».

Компания управляет активами на 1,4 миллиарда долларов, в том числе привлеченными 700 миллионами долларов на поддержку украинских и молдавских предпринимателей в течение последних пяти лет.

Реклама

Осенью прошлого года представители компании, а также The Rockefeller Foundation, Европейского банка развития и реконструкции, Deutsche Investitions und Entwicklungsgesells и другие подписали соглашение о финансировании нового украинского фонда Horizon Capital Growth IV.

Сейчас они объявили о привлечении в новый фонд 254 миллионов долларов для инвестиций в украинские фирмы. На встрече, где прозвучало это заявление, также присутствовали инвесторы из Дании, Финляндии, Швейцарии, Германии, США, Нидерландов, Франции, Швеции.

Ранее Евросоюз сообщил о дополнительном выделении одного миллиарда евро на экстренное восстановление Украины. В ЕС посчитали, что стране потребуется около 411 миллиардов евро для восстановления экономики.