Международный фестиваль новой драмы FIND в Берлине отменили из-за коронавируса
В Берлине с 11 по 22 марта должен был состояться Международный фестиваль новой драмы FIND. Его отменили из-за ситуации с распространением коронавируса, передает ИА Nation News.
По данным информагентства, именно в рамках этого фестиваля должны были показать постановку Кирилла Серебренникова Outside. В основу спектакля легла жизнь пекинского фотографа Рена Ханга, который умер незадолго до своего 30-летия. Он получил известность благодаря своим эротическим снимкам.