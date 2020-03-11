Международный фестиваль новой драмы FIND в Берлине отменили из-за коронавируса

По данным информагентства, именно в рамках этого фестиваля должны были показать постановку Кирилла Серебренникова Outside. В основу спектакля легла жизнь пекинского фотографа Рена Ханга, который умер незадолго до своего 30-летия. Он получил известность благодаря своим эротическим снимкам.