Международный фестиваль может пройти в Ивангородской крепости

По его словам, «предварительно договорились с пограничниками, что электронный билет на фестиваль будет и пропуском в город, и единым билетом для посещения всех туристских объектов и музеев».

Ивангородская крепость находится в 150 километрах от Санкт-Петербурга, на западе Ленинградской области.