Международный фестиваль может пройти в Ивангородской крепости
Летом следующего года в Ивангородской крепости планируют провести международный музыкальный фестиваль. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
По его словам, «предварительно договорились с пограничниками, что электронный билет на фестиваль будет и пропуском в город, и единым билетом для посещения всех туристских объектов и музеев».
Ивангородская крепость находится в 150 километрах от Санкт-Петербурга, на западе Ленинградской области.