Международный день людей африканского происхождения объявлен в ООН

Организация Объединенных Наций объявила о новом празднике, который будет отмечаться 31 августа. Он называется Международный день людей африканского происхождения. Об этом рассказал «Политэксперт».

По словам представителей организации, праздник демонстрирует взаимодействие с людьми африканской диаспоры, которые вносят свой вклад в мировое развитие. Также этот день будет говорить об избавлении от дискриминации в отношении людей африканского происхождения.

Если учесть, что все человечество зародилось на территории Африки, то этот день можно считать праздником всех людей на планете, отметили в ООН.