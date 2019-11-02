Международный аэропорт Атланты остановил работу из-за записки с угрозами

Записка с угрозами стала причиной блокировки работы аэропорта Атланты в штате Джорджия. Послание обнаружили на борту самолета перевозчика American Airlines, который отправлялся в Даллас. Об этом говорится на официальной странице в Twitter воздушной гавани.

В результате служба безопасности вывела пассажиров из самолета и заставила повторно пройти проверку.

«Незадолго до 07:00 [14:00 мск] до отъезда [самолета] от рукава записка угрожающего содержания была найдена на борту самолета American Airlines, который должен был совершить рейс в Даллас. Пассажиры покинули борт и повторно прошли проверку», — говорится в сообщении.

Сам борт осмотрели сотрудники полиции. Ничего опасного они не нашли.

Через два часа после начала происшествия аэропорт снова возобновил свою работу. Режим тревоги официально отменили.