На место удара со стороны украинских военных по СИЗО в Еленовке прибудут международные эксперты и журналисты. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», — привело РИА «Новости» слова Полянского, сказанные им в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

Украинские военные в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке. Там где содержались плененные украинские боевики. Жертвами удара со стороны ВСУ стали 53 заключенных, еще 73 боевика получили ранения. Кроме того, пострадали восемь сотрудников учреждения.

После этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об отправке организацией специальной комиссии для расследования обстоятельств этой атаки.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что украинские националисты нанесли удар, применив артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, включая реактивную систему залпового огня HIMARS. Как отметили в ведомстве, украинские военные нанесли удар по собственным сослуживцам, чтобы устранить свидетелей совершенных преступлений.