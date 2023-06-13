Мир 13 июня 2023, 11:09 Международные учения НАТО стартовали в Германии Bild: в Германии стартовали международные учения НАТО Air Defender 23 Фото: правительство США / Flickr

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Североатлантический альянс начал крупнейшие в своей истории воздушные учения Air Defender 2023. Об этом написала немецкая газета Bild.

«Может случиться так, что вы заметите что-то во время прибытия и отправления. Иначе вы ничего не услышите, кроме нескольких точек в небе и далеких звуков», — рассказал представитель ВВС.

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Для гражданского воздушного движения закрыли 37-километровый коридор, а местным жителям пообещали, что они практически ничего не услышат.

Телеканал RTBF сообщал, что учения должны продемонстрировать единство военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду, перед лицом «потенциальных угроз», в частности России.

Учения собирались проводить давно, впервые о них стали разговаривать еще в 2018 году, но организовать их сейчас показалось НАТО актуальным. Глава штаба ВВС Германии Инго Герхартц говорил, что одна из задач — показать, насколько быстро альянс сможет отреагировать при наступлении «худшего сценария».

Air Defender 23 продлится до 23 июня. Планируется, что в учениях будут участвовать несколько тысяч солдат США и Европы, в воздух поднимут около 250 самолетов из 25 государств-членов и стран — партнеров НАТО. Военные будут отрабатывать защиту от беспилотников и крылатых ракет.

Ранее страны НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают нарастить военную помощь Украине. Альянс намерен поддерживать эту страну «столько, сколько потребуется». Однако Украине придется забыть о вступлении в военно-политический блок до окончания конфликта.