Международные рейсы возобновились в Ухане
Первый за семь месяцев пассажирский самолет, выполнявший международный рейс, в четверг, 17 сентября, приземлился в китайском Ухане, с которым было прервано авиасообщение из-за начавшейся пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Первый международный пассажирский самолет за последние семь месяцев приземлился в аэропорту китайского Уханя», — передает ИА Ura.ru.
Речь идет о рейсе Сеул-Ухань (TW-19) авиакомпании T’way Airlines, который приземлился в уханьском международном аэропорту. Уже возобновлено 73 полетов по внутренним направления.