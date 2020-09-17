Международные рейсы возобновились в Ухане

«Первый международный пассажирский самолет за последние семь месяцев приземлился в аэропорту китайского Уханя», — передает ИА Ura.ru.

Речь идет о рейсе Сеул-Ухань (TW-19) авиакомпании T’way Airlines, который приземлился в уханьском международном аэропорту. Уже возобновлено 73 полетов по внутренним направления.