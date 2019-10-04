Международные рейсы в Турции будут сопровождать «воздушные полицейские»
В Турции международные рейсы будут сопровождать «воздушные полицейские». Новое правило вступило в силу 1 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.
Согласно правилам, опыт работы в органах у «воздушных полицейских» должен быть не менее пяти лет. На международных рейсах они будут работать в гражданской одежде. На какие рейсы выводить полицейских будут решать в МВД, основываясь на предложениях комиссии по оценке рисков и потенциальных угроз, сообщил сайт «Аргументы и факты».