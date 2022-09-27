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Международные наблюдатели в Донбассе не зафиксировали нарушений правил голосования

Международные наблюдатели: легитимность референдума в ДНР не вызывает никаких вопросов

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Референдум о самоопределении и вхождении в состав России, который завершается в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, абсолютно легитимный. Об этом сообщили международные наблюдатели Великобритании, Германии и Сирии, выступая в инфоцентре ДНР, где работает корреспондент «360».

Ванесса Били, которая представляет Соединенное Королевство, заявила, что Запад никогда не признает итоги референдума. Британка отметила, что говорила с жителями Донбасса, посещала избирательные участки и никаких нарушений не видела.

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«Запад никогда не признает референдум, согласие на который они не согласовали. Хотя это неправильно, люди хотят этого референдума, хотят воссоединиться с Россией. <…> Последние восемь лет они жили под бомбами, в ужасе», — отметила Ванесса Били.

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Она обратила внимание, что Запад поддерживает нацистский киевский режим.

Международный наблюдатель от Сирии Маис Элькриди подчеркнула, что ее страна признает результаты референдума.

«Сирия поддерживает Донбасс. Наше правительство обязательно поддержит и признает результаты референдума, потому что главы наших государств знают правду, знают, что здесь происходит», — добавила она.

Международный наблюдатель Кристоф Херстель обратил внимание, что любой немецкий политик, поддерживающий нацистов на Украине, должен сидеть в тюрьме.

«ЕС, как и Германия, находится под влиянием США. И, к сожалению, они принимают неправильные решения для Европы. Если мы демократический союз, то никто не имеет права препятствовать нашей миссии», — резюмировал Херстель.

Референдум в ДНР 2022

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