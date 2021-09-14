Международную преступную сеть раскрыли в Уругвае

Международная преступная сеть, которая занималась контрабандой мигрантов, раскрыта в Уругвае. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на департамент по расследованию особых преступлений Генерального управления по борьбе с организованной преступностью.

Преступники помогали гражданам Кубы переезжать в другие страны. Для этого те платили им несколько тысяч долларов.

Внимание полиции привлекали денежные переводы в Эквадор, Гондурас, Мексику и Перу. Кроме того, члены преступной группировки помогали получить мигрантам поддельные паспорта.

Установлено, что всего в группировке участвовали 34 гражданина Кубы. 12 из них получили срок за использование поддельных документов.