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    14 сентября 2021, 23:17

    Международную преступную сеть раскрыли в Уругвае

    Дарья Морозова

    Международная преступная сеть, которая занималась контрабандой мигрантов, раскрыта в Уругвае. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на департамент по расследованию особых преступлений Генерального управления по борьбе с организованной преступностью.

    Преступники помогали гражданам Кубы переезжать в другие страны. Для этого те платили им несколько тысяч долларов.

    Внимание полиции привлекали денежные переводы в Эквадор, Гондурас, Мексику и Перу. Кроме того, члены преступной группировки помогали получить мигрантам поддельные паспорта.

    Установлено, что всего в группировке участвовали 34 гражданина Кубы. 12 из них получили срок за использование поддельных документов.