Международное взаимодействие по борьбе с терроризмом оценили в МИД

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов дал оценку международному взаимодействию по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, он отметил, что коронавирус повлиял на возможность встречаться с партнерами и обсуждать важные вопросы.

«При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло», — отметил Сыромолотов.

Он считает, что «оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат — виртуальный».