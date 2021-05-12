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    12 мая 2021, 21:24

    Международное взаимодействие по борьбе с терроризмом оценили в МИД

    Дарья Морозова

    Замглавы МИД России Олег Сыромолотов дал оценку международному взаимодействию по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, он отметил, что коронавирус повлиял на возможность встречаться с партнерами и обсуждать важные вопросы.

    «При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло», — отметил Сыромолотов.

    Он считает, что «оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат — виртуальный».