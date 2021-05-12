Международное взаимодействие по борьбе с терроризмом оценили в МИД
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов дал оценку международному взаимодействию по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, он отметил, что коронавирус повлиял на возможность встречаться с партнерами и обсуждать важные вопросы.
«При этом я бы не стал утверждать, что взаимодействие между странами в сфере противодействия терроризму в период распространения COVID-19 ослабло», — отметил Сыромолотов.
Он считает, что «оно, скорее, трансформировалось, осваивая новый формат — виртуальный».