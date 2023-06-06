Мир 06 июня 2023, 13:38 Международное турне Зеленского во время освобождения Артемовска сравнили с бегством Колумнист InfoBrics Лейрос назвал странным поведение Зеленского во время боев за Артемовск РИА «Новости»

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Заграничные поездки президента Украины Владимира Зеленского во время самых ожесточенных боев за Артемовск (украинское название Бахмут) продемонстрировали очень странное поведение политика. Об этом в своей колонке для издания InfoBRICS написал журналист и политолог Лукас Лейрос.

Он подчеркнул, что решение Зеленского отправиться за границу на фоне роста напряженности на фронте вызвало недовольство жителей, военных и политиков. Многие сочли это своего рода «бегством» в самые сложные дни конфликта.

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«Для страны, находящейся в состоянии войны, наихудшим сценарием является то, что национального лидера будут считать трусом или дезертиром», — написал Лейрос.

Журналист добавил, что с учетом бесполезности заграничного турне отсутствие Зеленского для поддержки военных поставило под вопрос сохранение им власти. Провальными оказались даже попытки Украины и Запада показать единство и сплоченность. Вместо этого стали видны серьезные проблемы внутреннего управления, добавил он.

Минобороны России объявило о полном освобождении Артемовска в субботу 20 мая. В этот день президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в саммите G7 в Хиросиме.