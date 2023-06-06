06 июня 2023, 13:38
Международное турне Зеленского во время освобождения Артемовска сравнили с бегством
Колумнист InfoBrics Лейрос назвал странным поведение Зеленского во время боев за Артемовск
Заграничные поездки президента Украины Владимира Зеленского во время самых ожесточенных боев за Артемовск (украинское название Бахмут) продемонстрировали очень странное поведение политика. Об этом в своей колонке для издания InfoBRICS написал журналист и политолог Лукас Лейрос.
Он подчеркнул, что решение Зеленского отправиться за границу на фоне роста напряженности на фронте вызвало недовольство жителей, военных и политиков. Многие сочли это своего рода «бегством» в самые сложные дни конфликта.
Реклама
«Для страны, находящейся в состоянии войны, наихудшим сценарием является то, что национального лидера будут считать трусом или дезертиром», — написал Лейрос.
Журналист добавил, что с учетом бесполезности заграничного турне отсутствие Зеленского для поддержки военных поставило под вопрос сохранение им власти. Провальными оказались даже попытки Украины и Запада показать единство и сплоченность. Вместо этого стали видны серьезные проблемы внутреннего управления, добавил он.
Минобороны России объявило о полном освобождении Артемовска в субботу 20 мая. В этот день президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в саммите G7 в Хиросиме.
Владимир Зеленский
Украина
Реклама
Реклама