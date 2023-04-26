Мир 26 апреля 2023, 17:58 Международная метеорная организация назвала причину вспышки над Киевом Международная метеорная организация: метеор стал причиной вспышки над Киевом 19 апреля YouTube

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Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал сгоревший в атмосфере метеор. Об этом сообщила Международная метеорная организация на официальном сайте.

По данным организации, болид заметили в первый раз над Большой Дымеркой на высоте 98 километров. Затем метеор пролетел над украинской столицей на высоте приблизительно 80 километров.

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«Большая вспышка произошла на высоте 38 километров», — уточнили в организации.

После пролета над Киевом болид продолжил двигаться на юго-запад со скоростью 29 километров в секунду. Вспышка произошла, когда космическое тело достигло абсолютной звездной величины −18.

Это означает, что пролетевший над столицей Украины болид относился к суперболидам. В эту категорию попадают метеоры, которые ярче абсолютной звездной величины −17.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал в беседе с «360» две версии вспышки над Киевом. Он предположил, что это было атмосферное явление, и исключил падение спутника NASA.