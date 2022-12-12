Мир 12 декабря 2022, 20:03 Между военными Индии и Китая произошла стычка — СМИ The Hindu: индийские солдаты получили ранения после стычки с военными Китая в Гималаях РИА «Новости»

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Между военными из Китая и Индии в Гималаях случился конфликт, сообщила газета The Hindu. По данным издания, несколько индийских солдат получили ранения.

Источники издания рассказали, что столкновение произошло 9 декабря. В нем участвовали более 600 бойцов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). МИД Индии подтвердил информацию о ранении нескольких военнослужащих. По данным газеты, речь идет о 20 солдатах с индийской стороны и «гораздо большем числе» пострадавших в армии КНР.

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После стычки командиры с обеих сторон провели встречу. Они договорились о недопущении подобных инцидентов и восстановлении спокойствия на китайско-индийской границе. Журналисты напомнили, что это первый подобный случай с лета 2020 года, когда в ходе столкновений погибли 20 солдат индийской армии.

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Ранее в китайские воды вторгся американский ракетный крейсер. Представители НОАК заявили, что действия военных США серьезно нарушили безопасность и суверенитет КНР.