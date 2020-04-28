Между Тбилиси и Киевом возник «дефицит доверия». Все дело в Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что между Грузией и Украиной возник «дефицит доверия». Причиной тому стало выдвижение бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины.

Тбилиси были явно не готовы к такому повороту событий и заявили, что «эти намерения вызывают тревогу у общества и руководства страны».

«Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнерами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, в эти дни наша партнерская страна рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру лица, который считается виновным всеми тремя судебными инстанциями в Грузии», — сказано в заявлении на сайте главы государства.

Стать вице-премьером Украины Саакашвили предложил Владимир Зеленский. Накануне экс-губернатор Одессы заявил, что голосование в Верховной Раде по его назначению состоится уже 30 апреля.

Тбилиси пригрозил, в случае назначения Саакашвили, отозвать посла из Киева. В Грузии политик заочно осужден.