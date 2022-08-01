Историк усомнилась в вероятности военного столкновении между Сербией и Косово

Кандидат исторических наук Анна Филимонова обсудила с «Политикой Сегодня» решение Косово отложить процедуру введения запрета на сербские документы.

Филимонова заметила, что власти Косово не делают ни одного шага без согласования со Штатами, которые пытаются упрочить свое влияние в этом регионе. Интерес США к частично признанной республике обусловлен тем, что на ее территории расположена крупнейшая военная база контингента США за рубежом — Кэмп-Бондстил.

«Она находится на стратегически самом удобном месте, а приштинские сепаратисты — это щупальца американской политики, неразрывно с ней связанные и напрямую от нее зависящие», — сравнила специалист.

По ее мнению, обострение отношений между Косово и Сербией вряд ли перерастет в военное столкновение. Она выразила уверенность, что сербский президент Александр Вучич погасит эскалацию, в какой бы форме она не была.