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    12 августа 2021, 01:25

    Коротченко заявил под обострении отношений между Россией и Западом

    Арина Бобкова

    Запад разворачивает информационную войну против России. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, чем может обернуться обострение отношений двух стран. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    В Европе действует несколько «центров стратегической пропаганды». Они пытаются создать негативный образ России, передало РИА ФАН. Они расположены в нескольких странах: Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций в Латвии (StratCom), Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты в Эстонии (CCDCOE) и Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам в Финляндии (Hybrid CoE).

    «Это бескровная, но реальная война. Она ведется без взрывов и выстрелов, но она совершенно смертоносна с точки зрения влияния на общественно-политические процессы и „подогрева“ определенного рода настроений», — отметил Коротченко.

    По мнению эксперта, еще одной базой для создания подобных центров может стать Украина. В настоящее время Киев занят «обработкой» особо уязвимых групп населения России через социальные сети.