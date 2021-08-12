Коротченко заявил под обострении отношений между Россией и Западом

Запад разворачивает информационную войну против России. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, чем может обернуться обострение отношений двух стран. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В Европе действует несколько «центров стратегической пропаганды». Они пытаются создать негативный образ России, передало РИА ФАН. Они расположены в нескольких странах: Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций в Латвии (StratCom), Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты в Эстонии (CCDCOE) и Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам в Финляндии (Hybrid CoE).

«Это бескровная, но реальная война. Она ведется без взрывов и выстрелов, но она совершенно смертоносна с точки зрения влияния на общественно-политические процессы и „подогрева“ определенного рода настроений», — отметил Коротченко.

По мнению эксперта, еще одной базой для создания подобных центров может стать Украина. В настоящее время Киев занят «обработкой» особо уязвимых групп населения России через социальные сети.