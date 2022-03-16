Турция поддержала переговоры между Россией и Украиной

Турция ожидает, что переговоры российской и украинской делегаций принесут серьезные результаты. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением по итогам переговоров с министром иностранных дел России выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

Отдельно турецкий министр поблагодарил Россию за помощь в эвакуации своих сограждан с территории Украины.

«Мы поддерживаем проводимые переговоры России и Украины и желаем, чтобы они принесли результаты», — заявил Чавушоглу.

Сергей Лавров заявил, что ему нужно чаще встречаться с турецким коллегой, чтобы сверять часы по международной проблематике.

Это уже вторая очная встреча министров иностранных дел России и Турции меньше чем за неделю. До этого Лавров и Чавушоглу встречались 10 марта в Анталье. По словам Лаврова, это очередное подтверждение важности отношений между странами в сложных международных условиях.