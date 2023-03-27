Мир 27 марта 2023, 14:39 «Между ними много общего». Юрист Сазонова прокомментировала протесты во Франции и Израиле

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Юрист-международник Кира Сазонова в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировала события, происходящие во Франции и Израиле. По ее словам, и в одной, и в другой стране протесты имеют схожий характер.

«Мы видим две непопулярные реформы: в Израиле — судебная, во Франции — пенсионная, довольно безобидная в том плане, что всего на два года поднимается пенсионный возраст. На мой взгляд, это стало просто триггером того социального протеста, который копился довольно долго», — считает юрист.

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Две совершенно разные страны объединяет один и тот же запрос общества, который гласит, что им не хватает демократии. И там, и там у власти потерян контакт с обществом, добавила Сазонова.

Во Франции массовые протесты начались после того, как президент страны Эммануэль Макрон решил провести пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст. В Израиле не прекращаются протесты против предложенного правительством пакета законопроектов, ограничивающих полномочия Верховного суда.