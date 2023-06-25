Мир 25 июня 2023, 15:31 Между НАТО и Минобороны России состоялись «неформальные контакты» по ситуации с «Вагнером» La Repubblica: НАТО связался с Минобороны России из-за ситуации с «Вагнером» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Между НАТО и российским Министерством обороны состоялись «неформальные контакты» из-за ситуации с частной военной компанией «Вагнер». Об этом заявили журналисты в материале газеты La Repubblica, сообщил ТАСС.

Североатлантический альянс опасался ядерной проблемы. А глава Минобороны России Сергей Шойгу, как заметили в публикации, является самым надежным собеседником.

Реклама

По версии издания, в переговорах участвовали американский президент Джо Байден и главы ведущих европейских стран и правительств. При этом среди них не присутствовала премьер-министр Италии. Согласно данным La Repubblica, главными темами их обсуждения стали избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента».

Накануне, 24 июня, в ряде регионов России вводили ограничения движения, режим КТО и особые меры безопасности из-за ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что ситуацию с частной военной компанией Евгения Пригожина урегулировали без потерь.