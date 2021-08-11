Еврокомиссия отказалась оплачивать стену между Литвой и Белоруссией

Евросоюз отказался оплачивать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов Евросоюза», — заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.

Однако он отметил, что строительно стены может быть эффективно в конкретный момент времени. По словам Янца, Евросоюз не будет выступать против строительства стены, передали «Известия».