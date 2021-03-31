Между Адыгеей и Черным морем построят новую дорожную развязку в 2022 году

Развязку, которая ведет к Черноморскому берегу, собираются построить в 2022 году в Адыгее. Глава республики приехал на объект, чтобы проверить ход работ.

«Транспортная доступность — это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к Черноморскому побережью, и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает», — рассказал Мурат Кумпилов «Юга.ру».

Он также отметил, что данная развязка поможет разгрузить автотрассу около железнодорожного переезда. Он поручил Азмету Схаляхо, который является главой Тахтамукайского района, заняться строительством съезда к будущему парку и утвердить схему развития близлежащих территорий.