Принц Гарри с Меган Маркл и королевская семья Великобритании будут еще долго воевать между собой, только теперь борьба выходит уже на межатлантический уровень. Но монархи имеют больше возможностей для удара по имиджу оппонентов. Своим мнением в разговоре с «360» поделился политолог, американист Малек Дудаков.

«Меган Маркл и принц Гарри теперь живут на своей новой родине, за Атлантикой. Поэтому они работают на другую аудиторию. Поэтому идет межатлантическая война в области пиара, публичности. Сложно сказать, кто победит, но она будет продолжаться», — считает он.

Однако все же на своей родной почве королевский дом выигрывает пиаровскую войну, заявил политолог. Все, что остается королевской семье, и что она умеет хорошо делать — война публичная. Потому что финансово пара уже независима, а лишение титулов — дело символическое. Королевский дом заключал контракты с таблоидами, поэтому он может сливать все интриги и, таким образом, ударять по имиджу Маркл.

Когда пара уезжала из Великобритании, подданные были настроены к ней сочувственно, говорили результаты общественного мнения. Сейчас же реакция резко негативная, многие плохо настроены из-за того, что Маркл и принц Гарри «посмели так атаковать священный для них институт монархии».

В свою очередь Маркл обвинила всю королевскую семью в авторитарности. Когда она жила в королевстве со своим мужем, герцогиня чувствовала себя как в тюрьме.

«Маркл нужно постоянно повышать градус противостояния, потому что это хорошо заходит среди той аудитории, на которую она работает, — либеральной элиты ее родной страны, США», — рассказал Дудаков.

Однако самая главная претензия от Маркл — расизм. Герцогиня Сассекская рассказала, что ее первенца могли оставить без титула принца из-за того, что он смешанных кровей.

«Вообще ситуация, конечно, абсурдная. Нужно понимать, что принц Гарри — белый англичанин, а Маркл — мулатка, причем довольно светлая. Очевидно, что у них ребенок не будет африканцем по цвету кожи, он будет вполне себе белым, может быть, немного смугловатым, как будто какой-то южный европеец. То есть там даже нет почвы для расизма. Он не будет выглядеть как нечто необычное при королевском дворце», — пояснил Дудаков.

Поэтому эти обвинения вымышленные или не несут за собой никакой силы, считает он.