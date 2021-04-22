Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия научились слушать друг друга

Россия и Белоруссия научились прислушиваться к аргументам каждой из сторон при обсуждении интеграционных процессов, об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, написало РИА «Новости».

Президент республики Александр Лукашенко в четверг, 22 апреля, встретится с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве. По мнению Мезенцева, глава России в своем послании «убедительно и принципиально» оценил давление Запада. Он добавил, что наша страна и Белоруссия вышли на новый уровень взаимодействия, сообщил сайт «Политика сегодня».

«Мы сегодня научились максимально прислушиваться к аргументам каждой из сторон», — процитировало Мезенцева издание «ПолитРоссия».

Как считает госсекретарь, попытка организации госпереворота и угрозы безопасности белорусского президента, а также вмешательство во внутренние дела независимого государства недопустимы.