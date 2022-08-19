Метрополитен Ташкента обновит парк за счет закупок у России

Метрополитен Ташкента серьезно обновит собственный парк, закупив 14 составов вагонов в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

«Планируется закупка новых 14 подвижных составов современного типа в целях дальнейшего сокращения интервалов», — заявили в организации.

Сроки поставок оборудования не указаны. В период с 2019 по 2021 год российский завод «Метровагонмаш» уже поставил для метро Ташкента 60 вагонов стоимостью свыше 91,3 миллиона евро. Благодаря закупке в городе появились 15 новых составов, что существенно сократило интервал прибытия поездов.

Финансирование поставок осуществлялось за счет средств госбюджета Узбекистана, кредитов госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», Росэксимбанка и АО «Российский экспортный центр».

Общая протяженность Ташкентского метро составляет 59,5 километров, в него входят четыре линии с 43 станциями. Самую новую линию, Сергелийскую, построили в декабре 2020 года, ее протяженность — семь километров.

В ноябре 2021 года правительство Узбекистана утвердило ТЭО проекта кольцевой надземной линии метро стоимостью 317 миллионов долларов и протяженностью почти 26 километров.