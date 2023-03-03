03 марта 2023, 22:49
Метрополитен-музей снова поменял национальность Айвазовского
Музей в Нью-Йорке назвал Ивана Айвазовского армянским художником
Сотрудники Метрополитен-музея в Нью-Йорке изменили подпись к картине Ивана Айвазовского «Корабль в лунном свете» и назвали его армянским художником. Соответствующая информация появилась на официальном сайте галереи.
Теперь в описании к работе отмечено, что автор картины был армянином, который родился в Российской Империи, в крымском городе Феодосия.
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«Привязанность художника к океану зародилась на его родине, в черноморском порту Феодосия в Крыму, тогда входившем в состав Российской Империи», — указали в публикации.
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Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке поменял национальность русского живописца Ивана Айвазовского, назвав его украинским художником. Так, в статье об Айвазовском говорилось, что он родился на Украине. Живописец же родился в Таврической губернии — на территории современного Крыма.
Американский музей периодически меняет национальности авторов. К примеру, к работам русского живописца Ивана Репина, которые хранятся в учреждении, тоже прикрепили надпись, что он является украинцем.
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